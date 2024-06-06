Пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализован. Об этом он сообщил в мессенджере.

Ранее Голубев подтвердил, что НПЗ подвергся атаке украинских беспилотников. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры, на которых видны языки пламени в Новошахтинске.

Губернатор региона уточнил, что пожар локализован на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Голубев также сообщал, что тушение огня пришлось приостановить из-за повторной атаки БПЛА.

ВСУ в последнее время все чаще начали атаковать российские НПЗ. Известно о случаях атак на заводы в Краснодарском крае, а также в Республике Татарстан.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе ПВО в приграничных и не только регионах России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цели для ударов по российской территории выбирают не военнослужащие украинской армии, а «партнеры» Киева, которые поставляют им оружие.