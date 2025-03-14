Дрон ВСУ запутался в проводах и упал на дорогу в Подмосковье

В районе Объездного шоссе в Балашихе произошло падение беспилотного летательного аппарата, зацепившегося за провода. На месте инцидента работают экстренные службы. Информация об этом поступила от телеграм-канала Baza.

Ранее руководитель Московской области Андрей Воробьев писал, что средства ПВО перехватили 14 марта в Подмосковье три украинских дрона. Два из них нейтрализовали над Балашихой и еще один — в Ленинском городском округе. По имеющейся информации, от обломков дронов никто не пострадал.

Кроме того, в Москве и Московской области зафиксировали атаки украинских дронов на жилые районы. В частности, пострадал многоквартирный дом на Резервном проезде в районе Дорогомилово, где частично разрушена крыша.