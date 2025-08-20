Два автомобиля вспыхнули на парковке в Москве

Два автомобиля вспыхнули на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 20 августа на западе Москвы, на парковке у дома 34 по Кутузовскому проспекту, произошло резкое возгорание двух припаркованных автомобилей. На место пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Специалистам потребовалось минимум времени, чтобы взять под контроль опасную ситуацию и полностью потушить огонь. По предварительной информации пострадавших в результате инцидента нет. В момент возгорания в салонах транспортных средств никого не было.

В настоящее время на месте работают эксперты, которые устанавливают все обстоятельства и точную причину возникновения пожара. В числе основных версий рассматривают техническую неисправность одного из автомобилей или неосторожное обращение с огнем. Владельцы машин устанавливаются для дальнейшего разбирательства.

