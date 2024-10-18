Два человека с перевернувшегося у Сахалина грузового судна погибли

Два человека погибли с перевернувшегося грузового судна «Григорий Ловцов», сообщил Mash. Два других члена экипажа выжили.

Ранее стало известно, что в Охотском море в порту Корсаков на Сахалине произошел трагический инцидент. На данный момент судно находится в воде в перевернутом состоянии.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России, на которое ссылается ТАСС, на борту находились семь членов экипажа. Отмечается, что один человек находится в больнице.

Как пишет Mash, один из членов экипажа, 60-летний Леонид, пришел в сознание. Врачи везут его на КТ. Медики подозревают, что мужчина сломал ребра во время опрокидывания судна.

«Григорий Ловцов» перевозил щебень и песок. По данным источников, это судно терпит бедствие не впервые. В январе 2022 с корабля эвакуировали членов экипажа с помощью самолетов МЧС из-за того, судно, находясь недалеко от Шантарских островов, зажало льдами.

Ранее «Подмосковье сегодня» рассказало историю мужчины, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море на надувной лодке с телами брата и племянника.