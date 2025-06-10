Два комбайнера в Курской области подорвались на мине
Два комбайнера подорвались на мине в Курской области, они доставлены в больницу
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В деревне Шептуховка в Курской области во вторник произошел инцидент — два комбайнера подорвались на мине. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, в деревне Шептуховка Кореневского района на мине подорвались два комбайнера — мужчины 18 и 23 лет. Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы ожоги конечностей, лица и головы, а у одного из пострадавших — ушиб грудной клетки.
Стало известно, что пострадавших для лечения доставили в Курскую областную больницу, сейчас им оказывают помощь медики. Хинштейн пожелал молодым людям скорейшего выздоровления и напомнил, что пока еще в приграничье небезопасно.
Напомним, что ранее в Минобороны заявили об уничтожении семи вражеских беспилотников над регионами России, в том числе и над Курской областью.