Над российскими регионами вновь сбили украинские беспилотники

Во вторник над российскими регионами вновь сбивали вражеские беспилотники. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от Министерства обороны России.

В публикации уточняется, что дежурные средства российской ПВО в период с 11:30 до 20 часов по московскому времени перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа. Три из них сбили в небе над Брянской областью, два над Белгородской областью, по одному — над акваторией Черного моря в Крыму и в Курской области.

По предварительной информации от губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе в результате вражеских атак обошлось без пострадавших, на месте работают оперативные службы. Напомним, днем ранее в Брянской области также объявляли угрозу атаки беспилотников.