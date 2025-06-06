Два подозрительных рюкзака с проводами напугали жителей Зеленограда

Возле мусоропровода в доме на Георгиевском проспекте в Зеленограде днем в пятницу обнаружили два подозрительных предмета. На место вызвали специалистов, пишет телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, возле мусоропровода было обнаружено два подозрительных рюкзака, из которых торчали провода. При этом в сам мусоропровод был воткнут нож, а рядом лежали деньги. На место вызвали специалистов.

Позже выяснилось, что подозрительные рюкзаки с проводами, которые напугали местных, оказались набиты мусором.

Напомним: ранее сообщалось о том, что под машиной в московском районе Кунцево был обнаружен подозрительный предмет. Территорию оцепили специалисты, позже выяснилось, уточнил Mash, что заминирована могла быть другая машина.