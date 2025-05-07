Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Отмечается, что по состоянию на 19:00 мск в очереди со стороны Тамани на въезд в Крым находятся 80 транспортных средств. В обратном направлении — из Крыма в Краснодарский край — стоят 470 автомобилей. Уточняется, что ожидание составляет около двух часов.

Ранее на Крымском мосту вводились ограничения на движения автомобилей в целях обеспечения безопасности.

Крымский мост является важным стратегическим объектом, обеспечивающим транспортное сообщение между материковой частью РФ, Республикой Крым и Севастополем. Для обеспечения безопасности и предотвращения возможных угроз на мосту проводятся регулярные досмотры и проверки автомобилистов, которые помогают гарантировать его целостность и безопасность перевозок.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Домодедово приостановил работу.