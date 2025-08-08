Движение через пункты пропуска «Адлер» и «Псоу» возобновили после отмены угрозы БПЛА

Движение через пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией возобновили после отмены угрозы атаки дронов. Ранее из-за возможных ударов беспилотников закрыли не только «Адлер», но и КПП «Псоу», что привело к пробкам и задержкам рейсов. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобильный пункт пропуска «Адлер» снова работает в штатном режиме. Ограничения ввели днем из-за возможных атак украинских беспилотников на территорию Сочи, но уже к 16:00 угрозу отменили.

Параллельно закрыли и КПП «Псоу» на границе с Абхазией. Там образовалась пробка длиной 2 км — встали как машины, так и пешеходы. Сейчас движение восстановлено.

Из-за угрозы дронов в Сочи и Сириусе эвакуировали людей с пляжей, а гостей курорта разместили в отелях и торговых центрах. Аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили работу — 17 рейсов перенаправили на запасные аэродромы. Позже сочинский аэропорт возобновил прием самолетов.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили три украинских беспилотника на подлете к Сочи.