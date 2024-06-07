Движение на Крымском мосту восстановили

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено. Об этом говорится в сообщении оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

Движение было перекрыто с 02:36 по московскому времени. Проезд открыли в 03:35 по московскому времени.

Крымский мост связывают Республику Крым и Севастополь с материковой частью России через Керченский пролив. В целях безопасности движение на нем регулярно останавливают, чтобы не подвергать водителей и пассажирам рискам.

Меры безопасности на объекте были усилены после теракта, который киевский режим устроил в октябре 2022-го года. Во второй раз попытка подрыва была совершена в июле 2023-го года. Тогда ВСУ атаковали Крымский мост безэкипажными катерами.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области ищут двух пропавших в лесу детей. Они потерялись, когда возвращались с дедушкой домой.