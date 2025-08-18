Двое пенсионеров погибли на элитном курорте за $600 млн

Два американских пенсионера погибли на новом элитном курорте Celebration Key, принадлежащем Carnival Cruise Line. Их тела обнаружили с разницей в два часа — одного в море, другую в бассейне. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Роскошный отдых на частном острове обернулся трагедией для двух американских туристов. 79-летнего мужчину нашли бездыханным после снорклинга у берегов Celebration Key, а 74-летнюю женщину — в бассейне при отеле. Медики не смогли их спасти.

Курорт стоимостью $600 млн открылся совсем недавно — в июле 2025 года. Carnival Cruise Line позиционировал его как идеальное место для уединенного отдыха без толп туристов. Однако теперь расследование гибели пенсионеров может нанести удар по репутации компании.

Причины смерти пока не раскрыты. Власти Багамских островов проверяют, не было ли нарушений в организации безопасности.

