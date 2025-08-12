Двое уральцев попытались уехать в Краснодар в вагоне с углем

Двое жителей Екатеринбурга попытались добраться до Краснодара необычным способом — в вагоне с углем. Однако на одной из станций Челябинской области их обнаружили и оштрафовали. Об этом сообщает РИА Новости.

Два молодых человека из Екатеринбурга решили сэкономить на билетах и отправились в Краснодар в грузовом вагоне с углем. Их план провалился на станции Флюсовая в Челябинской области — машинист поезда заметил нелегальных пассажиров и сообщил в полицию.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что мужчины 1997 и 2000 годов рождения залезли в полувагон еще в Екатеринбурге. С собой у них были рюкзаки с вещами и 5000 руб.

Путешественников сняли с поезда и оштрафовали на 2000 руб. каждого за нарушение правил поведения на железной дороге. В полиции отметили, что парням повезло — если бы их не обнаружили, поездка могла закончиться трагически.

