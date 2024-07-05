Двух жителей Подмосковья задержали за избиение соседа по двору из-за замечания

Полицейские задержали двух мужчин, которые избили соседа по двору из-за замечания, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Новомытищинском проспекте в Мытищах. Мужчина попросил детей не играть на парковке, чтобы не повредить чужие автомобили. Родителям несовершеннолетних не понравилось это и они избили сделавшего замечание.

Потерпевший обратился в больницу. Задержанными оказались местные жители 1987 и 1989 годов рождения, злоумышленников доставили в полицию, в ближайшее время их передадут в следственные органы.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу четырех человек, среди которых двое подростков, за избиение мужчины в Балашихе.