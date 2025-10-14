Двухдневный потоп парализовал жизнь в российском городе

Мощные двухдневные ливни обрушились на Туапсе и окрестные населенные пункты, вызвав серьезные подтопления. Стихия размыла дороги, затопила улицы и создала серьезные проблемы для местных жителей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

Непрекращающиеся проливные дожди буквально парализовали жизнь в Туапсинском районе. Потоки воды и грязи частично разрушили переправу, соединяющую село Молдавановку с внешним миром, отрезав его от основной инфраструктуры. Улицы в населенных пунктах превратились в бурные реки.

Особенно сложная ситуация сложилась в селе Ольговка, где школьники вынуждены были добираться до учебного заведения и обратно по пояс в воде, так как занятия, несмотря на экстремальные условия, не были отменены. Один из самых ярких эпизодов стихии попал на видео — мощный поток снес с места припаркованный автомобиль, который позже обнаружили наполовину затопленным.

Ранее стало известно, что циклон «Барбара» принесет рекордные дожди в Москву и Подмосковье.