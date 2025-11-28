«Ее методы довели до реанимации»: какое наказание выбрал суд для владелицы рехаба в Дедовске?

Истринский суд отправил под стражу владелицу частного реабилитационного центра для подростков из подмосковного Дедовска. Ее подозревают в организации преступной группы, которая под видом лечения жестоко издевалась над несовершеннолетними. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье раскрыта жестокая преступная группа, действовавшая под прикрытием реабилитационного центра для подростков. Владелицу частного заведения в Дедовске арестовали по решению Истринского суда. Следствие установило, что с августа по ноябрь этого года в центре незаконно удерживали 24 несовершеннолетних.

Подростки, которые должны были проходить лечение от зависимостей, вместо этого подвергались систематическим избиениям и пыткам. Кульминацией произвола стала госпитализация 16-летнего юноши в реанимацию в бессознательном состоянии 23 ноября. Этот инцидент и позволил раскрыть деятельность центра.

Против организаторов возбудили уголовное дело по целому ряду тяжких статей, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и незаконное лишение свободы. Расследование продолжается, а фигурантка будет находиться в СИЗО как минимум до 22 января 2026 года.

