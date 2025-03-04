Египет предложил альтернативу расселению Газы

Помимо обсуждения американского предложения (о создании курортной зоны и выселении всех жителей в третьи страны), на встрече было рассмотрено и предложение Каира, которое подразумевает создание на территории Газы анклава особых гуманитарных зон на время поэтапной реконструкции – именно там палестинцы могли бы переждать восстановление домов, разрушенных во время бомбардировок.В Египте во вторник состоялся саммит Лиги арабских государств, который посвятили плану США по расселению сектора Газа, пишет «Коммерсант».

Фактически, для достижения этой цели не потребуется эвакуировать граждан, но необходимо будет ввести устойчивый режим прекращения огня, с последним в Газе до сих пор проблемы.

Ранее в Белом доме раскрыли темы выступления Трампа перед конгрессом.