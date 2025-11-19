«Его ждет немецкая тюрьма»: судьбу главного подозреваемого по делу о «Северных потоках» решили в Италии

Высший суд Италии окончательно разрешил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Адвокаты обвиняемого проиграли апелляцию. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на заявления адвоката подсудимого Никола Канестрини.

Кассационный суд Италии отклонил жалобу защиты, поставив точку в многомесячном споре об экстрадиции. Теперь немецкие следователи получат возможность допросить одного из ключевых фигурантов громкого дела о диверсии на международном газотранспортном пути.

Подозреваемый, украинец Сергей Кузнецов, был задержан в Италии летом прошлого года на основании европейского ордера. Германская прокуратура вменяет ему антиконституционный саботаж, за который предусмотрено до 15 лет лишения свободы. По данным журналистов, Кузнецов считается руководителем группы из семи человек, организовавших подрыв.

Его адвокат, Никола Канестрини, заявил о намерении передать все материалы дела немецким коллегам для дальнейшей защиты.

