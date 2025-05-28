Эксперт в сфере геополитики заявил, что решение канцлера ФРГ поставить Украине ракеты Taurus может превратить локальный конфликт в глобальную катастрофу. Об этом сообщает РИА новости.

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца по передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus вызвало серьезную обеспокоенность в экспертных кругах. Боливийский аналитик по вопросам безопасности Хосе Уго Молдис Меркадо считает, что подобный шаг придает конфликту не просто европейский, а мировой масштаб.

Он отметил, что разрешение на удары по российской территории с помощью немецкого вооружения превращает Германию в сторону конфликта. Формально это выглядит как косвенное вмешательство, но с политической точки зрения — как прямое участие в эскалации, которая может затронуть не только Европу, но и весь мир.

По его мнению, это решение опасно тем, что разрушает существующие границы допустимого в международной политике и создает прецедент для дальнейшего втягивания других стран в конфликт. В ситуации, когда глобальная безопасность и так крайне нестабильна, поставки оружия с дальностью свыше 500 км могут стать тем самым спусковым крючком, которого так долго избегали.

Ранее Лавров выразил надежду на отказ Германии от участия в эскалации конфликта.