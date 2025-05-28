Фото: [ Андрей Воробьев и Сергей Лавров поздравили с Днем знаний учащихся Гимназии им. Примакова/Медиасток.рф ]

Глава МИД России выразил надежду, что Германия откажется от участия в эскалации конфликта, и предупредил о проверке заявлений немецких политиков по поставкам дальнобойных ракет Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Министерства иностранных дел России выразил надежду, что ответственные политики в Германии примут решение, способствующее деэскалации конфликта, и воздержатся от передачи Украине дальнобойных ракет. Он отметил, что Москва внимательно отслеживает заявления немецких политиков относительно возможных поставок вооружений Киеву и финансирования производства дальнобойного оружия на территории Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине, что позволяет Киеву наносить удары по военным объектам на территории России. Он отметил, что решение о снятии ограничений было принято несколько месяцев назад и согласовано с союзниками, включая США, Великобританию и Францию.

В то же время Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной передаче ракет Taurus Украине, заявив лишь о намерении предоставить Киеву необходимые ресурсы для защиты страны.

По информации военных экспертов, две трети ракет Taurus, находящихся на вооружении бундесвера, требуют технического обслуживания, что может ограничить возможности Германии по их передаче Украине.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки дальнобойного оружия Украине ведут к эскалации конфликта и могут повлечь за собой серьезные последствия для стран, принимающих такие решения.

Ранее Картаполов заявил, что поставки Германии Taurus Украине вызовут чувствительный ответ России.