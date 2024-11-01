Эксперты: слова Дурова об IP-адресах повлияли на доходы кибермошенников

Доходы кибермошенников, использующих схему «Мамонт», снизились на 22% после недавнего заявления основателя Telegram Павла Дурова об IP-адресах. Такие выводы сделали эксперты F.A.C.C.T., сообщил РБК.

Дуров ранее сообщил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов нарушителей в мессенджере. С 2018 года Telegram года активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя данные о пользователях, нарушающих закон.

В III квартале 2022 года было раскрыто 632 данных пользователей по запросам французских властей.

По информации F.A.C.C.T., многие мошенники начали дистанцироваться от использования Telegram для своих операций. Данные показывают, что 70% групп, действующих по схеме «Мамонт», за короткий срок потеряли 22% своих доходов.

Схема «Мамонт», функционирующая с 2019 года, основана на краже данных и денег через фейковые покупки на фишинговых страницах. По оценкам экспертов, ущерб от деятельности мошенников лишь с 2021 года составил около 8,6 млрд руб.

В конце августа Дуров был задержан правоохранительными органами Парижа. Ему предъявили обвинения в соучастии в незаконной деятельности, отказе в предоставлении информации и отмывании денег. Однако вскоре он был отпущен под судебный надзор.

Ранее эксперт в сфере цифровых технологий Сергей Ульященков назвал методы не лишиться личных данных в Telegram.