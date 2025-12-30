Энергосистема Запорожской области под ударом: после атаки ВСУ большая часть региона осталась без света

Энергосистема Запорожской области понесла масштабные повреждения после массированной атаки. Большинство населенных пунктов региона временно обесточены. О этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области подверглись массированной атаке ВСУ. По данным местных властей, зафиксировано более двадцати атак, которые привели к серьезным повреждениям. Обстрелы энергообъектов, по последней информации, продолжаются.

В результате инцидента подача электроэнергии была нарушена на значительной территории региона. Без света осталось большинство городов и поселков области. Губернатор Евгений Балицкий назвал произошедшее целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в мирном регионе, однако оценил эти действия как безрезультатные.

Специальные службы и ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий атаки и оценке нанесенного ущерба. Власти работают над скорейшим восстановлением электроснабжения критически важных объектов и социальной инфраструктуры. Точные сроки полного возобновления подачи энергии пока не называются, ситуация остается на контроле оперативных служб.

Ранее сообщалось о том, что 109 украинских дронов уничтожены над Россией за вечер 30 декабря.