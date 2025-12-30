Пытаются сорвать переговоры: 109 украинских дронов уничтожены над Россией за вечер 30 декабря

Силы противовоздушной обороны за четыре часа вечера 30 декабря перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников. Большинство дронов сбили над Брянской областью, часть — над другими регионами, включая Московскую область. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

Вечер вторника, 30 декабря, стал временем рекордного по масштабам применения беспилотников удара. Российская ПВО отразила массированную атаку, уничтожив в общей сложности 109 украинских БПЛА самолетного типа. Основные события развернулись в небе над Брянской областью, где сбили 80 воздушных целей.

Еще 29 беспилотников ликвидировали над шестью другими регионами. Дежурные расчеты работали над Калужской, Курской, Воронежской, Белгородской и Смоленской областями. Часть атаки пришлась и на Московский регион, где сбили восемь дронов. Из них три беспилотника летели непосредственно в направлении столицы.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки 91 беспилотника на Новгородскую область.