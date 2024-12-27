Еще две украинские ракеты сбили в небе над Курской областью

В Курской области во время режима воздушной опасности, объявленного 27 декабря, сбили две ракеты украинской армии. Об этом сообщили в правительстве региона в официальном канале Telegram.

В пятницу, 27 декабря, в небе над Курской областью уничтожили одну ракету. На фоне сигнала о воздушной опасности позже подбили еще два аналогичных образца, пущенных с территории Украины.

Напомним, что ВСУ продолжают совершать атаки на приграничные российские территории. Накануне украинские силы атаковали Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ходе атаки 26 декабря пострадали три человека, среди которых есть малолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили 13 украинских БПЛА над пятью регионами за одну ночь.