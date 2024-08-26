Еще один пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке скончался в больнице

Второй сотрудник Стерлитамакского нефтехимического завода погиб в отделении реанимации. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Башкирии.

Пресс-секретарь министерства Мария Апкаримова рассказала о смерти одного из пострадавших в пожаре на стерлитамакском предприятии. По ее словам, это уже второй сотрудник, который погиб, несмотря на усилия врачей.

Сейчас медики борются за жизнь третьего сотрудника. Он в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, взрыв и пожар на нефтехимическом заводе в районе Уфимского тракта случились 19 августа. Все произошло из-за возможной разгерметизации в трубе, которая спровоцировала факельное горение сжиженного газа. Пострадали три сотрудника. Они получили серьезные ожоги и были госпитализированы в городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака, а затем в Уфу.

Ранее сообщалось о том, что на Омском НПЗ потушили пожар.