В здании Минтранса России на Старой Басманной умер 42-летний чиновник Андрей Корнейчук. Он скончался во время совещания — медики не успели его спасти.

7 июля в одном из залов Минтранса России прямо во время совещания умер 42-летний Андрей Корнейчук — замначальника отдела земельного фонда. Как сообщает SHOT, мужчина резко поднялся со своего места и внезапно потерял сознание. Коллеги пытались оказать первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

Инцидент произошел в здании на Старой Басманной. Причины смерти официально не раскрываются, однако предварительно речь может идти о внезапной остановке сердца. Известно, что ранее чиновник не жаловался на здоровье и активно участвовал в работе ведомства.

Корнейчук занимал должность в структуре, курирующей земельные вопросы, и был частью совещательной группы. Его смерть стала уже второй трагедией, связанной с Минтрансом за последний день.

Ранее погиб бывший глава транспортного ведомства Роман Старовойт.