F.A.C.C.T. сообщил о схеме мошенничества, направленной на участников СВО и их семьи

В России появилась новая мошенническая схема, которая направлена на участников спецоперации и их семьи. Об этом сообщают в телеграм-канале разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

Стало известно, что мошенники особенно активизируются в те дни, когда военным приходят выплаты. Тогда к военнослужащим сразу «приходят» в чаты «медики» или же «волонтеры» – как правило, это происходит и в социальных сетях, и на сайтах знакомств.

В этом диалоге участникам СВО рассказывают о единой выплате от партии власти, после чего отправляют замаскированное приложение для Android. Жертва переходит по ссылке, вводит ФИО и банковские данные, а потом все теряет. Пострадавших по всей России уже около 230 человек, а сумма мошенничества составляет почти 13 млн рублей.



Ранее сообщалось о том, что мошенниками удалось придумать и новую схему "развода" россиян на Госуслугах.