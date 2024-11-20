F.A.C.C.T. сообщил о схеме мошенничества, направленной на участников СВО и их семьи
Фото: [pxhere.com]
В России появилась новая мошенническая схема, которая направлена на участников спецоперации и их семьи. Об этом сообщают в телеграм-канале разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
Стало известно, что мошенники особенно активизируются в те дни, когда военным приходят выплаты. Тогда к военнослужащим сразу «приходят» в чаты «медики» или же «волонтеры» – как правило, это происходит и в социальных сетях, и на сайтах знакомств.
В этом диалоге участникам СВО рассказывают о единой выплате от партии власти, после чего отправляют замаскированное приложение для Android. Жертва переходит по ссылке, вводит ФИО и банковские данные, а потом все теряет. Пострадавших по всей России уже около 230 человек, а сумма мошенничества составляет почти 13 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что мошенниками удалось придумать и новую схему "развода" россиян на Госуслугах.