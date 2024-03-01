Франция рассматривает возможность принятия дерзкого шага в отношении кризиса на Украине, предлагая разрешить своим спецназовцам и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу.

Как сообщает французская газета Monde, такой ход направлен на создание «стратегической дилеммы» для России, призванной ограничить ее возможные удары и обеспечить защиту украинских территорий.

По мнению автора статьи, присутствие французских военных сил могло бы действенно обезопасить некоторые участки украинской территории и ослабить возможные атаки со стороны России. Однако, следует отметить, что российские власти и военные уже долгое время высказывали обеспокоенность наличием западных наемников на украинской территории.

Эксперты в области безопасности и обороны выражают опасения относительно возможных последствий таких действий. Многие из них предупреждают, что подобные меры могут натолкнуть Россию и НАТО на прямое столкновение, углубив кризис и создав опасность для международной стабильности.

Пока решение о допуске французских военных на украинскую территорию остается на уровне обсуждений.

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