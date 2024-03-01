Белгородскую область атаковал украинский дрон-камикадзе

Как рассказал руководитель региона, неприятель с помощью дрона-камикадзе атаковал окраину села Коновалово, которое находится в Волоконовском районе. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Меньше повезло технике. Неприятель повредил трактор, у которого оказались выбиты фары и стекла. На месте работают экстренные службы города. Специалисты проводят обследование местности.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога. О данном факте сообщал руководитель города. Подробности случившегося глава он не привел, однако заявил о том, что по данной причине было временно ограничено движение по Крымскому мосту. Подробности читайте по ссылке.