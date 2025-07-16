ФСБ и таможня перехватили рекордную партию кокаина, наркотики везли под видом фруктов

В порту Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ и таможни обнаружили 820 кг кокаина, спрятанного в партии бананов. Это крупнейший наркогруз, перехваченный в 2025 году, его стоимость на черном рынке превышает $130 млн. Об этом сообщило РИА Новости.

Оперативники вышли на след контрабандистов после получения информации о планах южноамериканской наркокартели ввезти в Россию крупную партию запрещенных веществ. В ходе досмотра грузов в порту служебные собаки и инспекторы обнаружили в одном из контейнеров 820 замаскированных брикетов с белым порошком. Экспертиза подтвердила — это кокаин высшей степени очистки.

По данным ФТС, подобные объемы наркотиков ввозятся в страну редко. Последний раз столь крупную партию — около 700 кг — изъяли в 2023 году. Тенденция контрабанды наркотиков под видом пищевых грузов сохраняется: преступники рассчитывают, что фруктовые поставки привлекают меньше внимания. Однако усиленный контроль со стороны силовиков и использование кинологических расчетов снижают их шансы на успех.

Сейчас ведется расследование с целью выявления всех участников схемы. По предварительным оценкам, наркогруз предназначался для распространения в крупных городах России.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 115 кг наркотиков.