ФСБ предотвратила теракт в школе Адыгеи: у задержанного нашли 10 бутылок с зажигательной смесью

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку террористического акта в отношении учащихся одной из школ в Республике Адыгея. На месте задержали сторонника запрещенной международной террористической организации, в машине которого обнаружили смертоносный арсенал. Об этом сообщает ТАСС.

Спецслужбы задержали подозреваемого — гражданина одной из стран Центральной Азии, который, по данным ФСБ, являлся сторонником и, вероятно, вербовщиком радикальной структуры. Его автомобиль был припаркован в непосредственной близости от здания школы.

При обыске транспортного средства оперативники обнаружили предметы, не оставляющие сомнений в намерениях злоумышленника. Основную угрозу представляли десять бутылок, заполненных самодельной зажигательной смесью, так называемыми «коктейлями Молотова». Помимо этого, в машине находилось холодное оружие — два тактических ножа, а также пропагандистская атрибутика в виде флага террористической организации.

Благодаря слаженным действиям и превентивной работе правоохранительных органов трагедии удалось избежать. В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что акт был пресечен на стадии приготовления, что спасло жизни многих детей. Сейчас с задержанным проводятся все необходимые следственные действия, ему предъявят обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса.

