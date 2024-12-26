ФСБ раскрыла подробности организации покушения на сотрудников Минобороны РФ
ФСБ: в организации покушения на сотрудника Минобороны участвовал его водитель
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию покушений на высокопрофильных сотрудников Министерства обороны РФ и их семей в Москве, сообщил телеканал «Россия 24». По информации спецслужб, в организации этих покушений участвовал водитель одного из офицеров оборонного ведомства.
Отмечается, что в ходе операции было задержано четыре гражданина России, которые подозреваются в подготовке терактов. У задержанных во время обысков обнаружили взрывчатые вещества и средства связи, которые могли быть использованы для реализации злонамеренных планов.
Согласно заявлению ФСБ, покушения планировались по заданию спецслужб Украины. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям УК РФ, включая государственную измену и подготовку терактов. Злоумышленникам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным следствия, один из планов заключался в том, чтобы подорвать офицера Минобороны России в его же автомобиле с помощью бомбы, замаскированной под портативное зарядное устройство (паурбэнк). Также преступники задумали атаку на другого военнослужащего с использованием взрывного устройства, скрытого в папке с документами.
Во время допроса один из задержанных рассказал, что уехал на Украину в 2020 году с женой. Поскольку ему грозила депортация из-за утраты работы он был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее сообщалось, что задержанным за подготовку теракта против главы предприятия ОПК пообещали 1 млн руб.