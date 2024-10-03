ФСИН опровергла информацию о подаче ходатайства на УДО от Леши Солдата

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) опровергли информацию о том, что киллер Леша Солдат (Алексей Шерстобитов) подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). Соответствующее заявление сделали в пресс-бюро ведомства, передал «РЕН ТВ».

Ранее SHOT сообщил, что Леша Солдат, отбывающий срок за убийства и покушения в 90-е, подал прошение на УДО. 3 октября источник сообщил, что специальная комиссия отказала заключенному.

«Публикации, распространяемые отдельными изданиями, не соответствуют действительности. Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», — сообщили во ФСИН.

Шерстобитов отбывает 23-летний срок наказания в липецкой колонии (ИК-2). В заключении он пробудет до 2029 года. На счету киллера — 12 доказанных убийство и покушений. Он был арестован только в 2006 году, а в 2008-м — отправлен в колонию.

Ранее сообщалось, что блогеров Артема и Валерию Чекалиных задержали на 48 часов по новому уголовному делу.