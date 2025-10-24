ФСИН опровергла слухи о нападении на конвой в Казани: в ведомстве назвали информацию ложной

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла распространившуюся информацию о нападении на конвой в Казани. В ведомстве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Федеральная служба исполнения наказаний официально опровергла появившиеся в информационном пространстве сообщения о якобы состоявшемся нападении на конвой в столице Татарстана. Представитель ведомства в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал эту информацию абсолютно ложной, не отражающей реальное положение дел.

По данным издания, инцидент, ставший причиной для возникновения слухов, мог быть связан с плановыми оперативными мероприятиями или рядовым перемещением спецконтингента.

