Экс-замглавы ФСИН Петербурга приговорили к 20 годам колонии

Бывший заместитель начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко получил окончательный приговор — 20 лет колонии строгого режима. Новый шестилетний срок за растрату 7 млн руб. суд присоединил к предыдущим обвинениям во взятках и убийстве. Об этом сообщил ТАСС.

Карьера высокопоставленного силовика завершилась оглашением итогового приговора. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал Сергея Мойсеенко виновным в растрате бюджетных средств при закупке оборудования для СИЗО «Кресты-2» и назначил ему 6 лет лишения свободы. По совокупности с другими преступлениями общий срок составил 20 лет в колонии строгого режима с лишением звания полковника.

Уголовное дело о растрате стало не первым в послужном списке экс-чиновника. В 2021 году его осудили на 11 лет за получение взяток на 710 млн руб. от подрядчиков, строивших тот же следственный изолятор. Ранее, в 2020 году, Мойсеенко получил 15 лет по делу об убийстве сотрудника ФСИН. Летом 2025 года государство также обратило в свою пользу имущество осужденного и его близких на общую сумму не менее 127,6 млн руб. Мойсеенко вину ни по одному из эпизодов не признал.

