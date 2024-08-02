Фугасная часть ATACMS пробила крышу жилой девятиэтажки в Севастополе

В Севастополе власти продолжают информировать о последствиях ракетной атаки украинских войск на мирный российский город. Как написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, фугасная часть украинской дальнобойной ракеты ATACMS американского производства упала на крышу девятиэтажного жилого дома.

По слова Развожаева, то, что вражеский боеприпас не взорвался, чистая случайность.

«ATACMS пробила крышу 9-этажного дома и застряла на техэтаже. Пострадавших нет. Жильцов эвакуируют в пункты временного размещения»», — уточнил губернатор.

Ранее мы писали, что полиция оцепила проспект Генерала Острякова в Севастополе из-за упавшей ракеты ATACMS.

Напомним, ВСУ в ночь на пятницу, 2 августа, атаковали жилые районы Севастополя, расположенные на мысе Фиолент. В работу сразу включилась ПВО.