Фура с шестью новыми Haval на 18 млн руб. загорелась на трассе А-108 в Подмосковье

В подмосковном Серпухове на трассе А-108 загорелась фура, перевозившая шесть новеньких кроссоверов Haval на сумму около 18 млн руб., сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, возгорание началось с одного из автомобилей. После этого пламя быстро перекинулось на соседние машины. Водитель большегруза предполагает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Мимо проезжавшие водители не остались равнодушными и попытались потушить огонь до прибытия пожарных служб своими силами. Сейчас дорога оцеплена, а на месте происшествия работают специалисты. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что в подмосковном округе Коломенское в результате вылета автомобиля в реку через бетонные ограждения погиб водитель. Инцидент произошел в районе деревни Озеры.

Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о ремонте ограждений в девяти округах региона.