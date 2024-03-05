Генерал ВСУ в шоке от тактики российских войск

Войска России применяют новую мощную тактику и предпринимают попытки продвижения вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского генерала в отставке Сергея Кривоноса, которые были сказаны им на одном из телеканалов Украины.

Отставной офицер заявил, что российские войска на постоянной основе меняют свою тактику, которая сейчас является «мощной». Он отметил грамотную работу разведки, обладающей информацией о стыках между украинскими воинскими частями, а также сообщил о попытках продвижения россиян вперед. Также по его словам, наши войска на передовой активно и в очень больших объемах используют в работе дроны и минометы. При этом, у ВСУ не хватает ни людей, ни снарядов.

Ранее мы писали о том, что практически 60% украинцев негативно оценивают работу офиса Зеленского. Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта, а участие в нем приняли 3 тысяч граждан страны старше 18 лет.