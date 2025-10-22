Генпрокуратура требует признать иноагентов и экстремистов ФБК террористической организацией

Генпрокуратура России направила в Верховный суд иск о признании ФБК* террористической организацией. Заседание по делу, которое пройдет в закрытом режиме, назначено на 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

До этого, в летний период 2021 года, Мосгорсуд уже признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями. В рамках того судебного процесса было установлено, что деятельность этих организаций была направлена на создание условий для дестабилизации социальной и общественно-политической обстановки в стране. Суд тогда постановил ликвидировать оба фонда и запретить их дальнейшую деятельность на территории Российской Федерации.

* — признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ