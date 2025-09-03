Спецназовец, командовавший штурмовой группой во время освобождения заложников в Беслане, сейчас возглавляет подразделение в зоне специальной военной операции, продолжая защищать детей от угрозы. Об этом сообщает KP.RU.

Оператор с позывным «Ермак», участвовавший в штурме школы в Беслане в 2004 году, теперь командует штурмовой группой в зоне специальной военной операции. Как выяснилось, ветеран спецназа уже с 2014 года участвует в защите мирного населения Донбасса.

Свою мотивацию боец объясняет просто — после первых жертв среди детей в Горловке и Донецке он не мог остаться в стороне. За эти годы его подразделение специализировалось на контрснайперской работе и нейтрализации иностранных наемников. Ветеран сохраняет анонимность из-за специфики текущих заданий, но его опыт и преданность делу защиты мирных жителей остаются неизменными с тех трагических дней в Северной Осетии. Его история символизирует преемственность подвига тех, кто продолжает бороться с терроризмом в разных его проявлениях.

