Гладков назвал ситуацию в Краснояружском районе сложной

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеосообщении в телеграм-канале оценил ситуацию в Краснояружском районе. Сообщение было опубликовано в среду.

Так, к нему обратилась местная жительница и задала вопрос, когда можно будет вернуться в Красную Яругу. Губернатор Гладков назвал оперативную обстановку в районе довольно сложной, но имеющей тенденцию к улучшению. Глава региона добавил, что будут приниматься дополнительные меры к обеспечению безопасности, и при сохранении тенденции на улучшение жители смогут начать возвращаться в свои дома.

Гладков также добавил, что в первую очередь в Красную Яругу (ВСУ совершают там активные обстрелы) смогут начать возвращаться, в первую очередь, мужчины. Ближайшие решения будут озвучены в начале следующей недели.

Напомним, что ранее стало известно, что над Белгородской областью были сбиты вражеские дроны.