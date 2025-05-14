Над Белгородской областью сбили вражеские дроны

В среду, 14 мая, в небе над Белгородской областью были сбиты два вражеских беспилотника. Подробности привели в пресс-службе Минобороны России в официальном телеграм-канале ведомства.

Стало известно, что в период с 13:30 по 13:40 среды дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа. Уточнения о каких-либо разрушениях в результате инцидента или же пострадавших не приводятся.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за прошедшую ночь в России было сбито 12 украинских беспилотников в нескольких регионах страны, в том числе вновь над Белгородской областью и над Черным морем.