Глава белгородского Грайворона порекомендовал жителям на время уехать из города

Грайворонский район граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Город Грайворон сильно пострадал от террористических атак, он испытывает постоянные перебои с электричеством и отоплением. В населенном пункте продолжают работать всего несколько магазинов.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — написал Бондарев в телеграм-канале.

Он отметил, что временных переселенцев готова принять Ярославская область, и заверил, что власти помогут с организацией отъезда.

Сегодня российская ПВО перехватила над Белгородской областью 10 ракет от РСЗО Vampire. В Белгороде после сегодняшнего удара получили повреждения шесть многоэтажных домов, а пять жителей были ранены.