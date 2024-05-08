По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, российским войскам в текущем месяце следует активизировать наступление, забирать ближайшую территорию в Незалежной, включая Одессу и Харьков, после чего заставить действующего украинского лидера подписать необходимые для безопасности России бумаги. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что мешающим России жить шакалов нужно приучить к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что при взятии российской армией под контроль Одессы Украина окажется отрезанной от поставок вооружения со стороны Запада.

Также американский миллиардер Илон Маск считает, что в украинском конфликте осталась последней только одна интрига – возьмут ли Вооруженные Силы РФ Одессу.