Глава Филиппин возмутился появлением российской подлодки в Южно-Китайском море

Военное руководство страны сообщило о тщательном сопровождении российского судна с целью мониторинга соблюдения международных морских правил. Об этом пишет ТАСС.

Военно-морские силы Филиппин задействовали фрегат FF-150 для наблюдения за передвижениями российской субмарины. По официальным данным, подлодка находилась в режиме ожидания улучшения погодных условий перед продолжением маршрута.

Справочная информация указывает, что субмарина «Уфа» совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот южным маршрутом. Корабль был принят в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года и является четвертым в серии из шести подводных лодок проекта 636.3.

Примечательно, что подлодки данного проекта характеризуются высоким уровнем акустической скрытности и значительной дальностью обнаружения целей. Основным ударным комплексом являются высокоточные ракеты «Калибр», которые существенно расширяют боевые возможности судна.

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