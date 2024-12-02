Дипломатический визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто стал очередной попыткой найти мирное решение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В условиях нарастающей напряжённости внимание приковано к каждому дипломатическому шагу.

Сийярто подчеркнул критическую ситуацию, отметив беспрецедентно высокий риск эскалации конфликта. По его мнению, единственный путь — это переговоры. Министр недвусмысленно раскритиковал тех, кто препятствует дипломатическому диалогу, заявив, что закрытие переговорных каналов противоречит самой идее мирного урегулирования.

Встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым стала ключевым моментом визита. Сийярто откровенно заявил о намерении венгерской стороны способствовать деэскалации и поиску компромиссного решения. Его позиция ясна: мир можно и нужно восстановить только за столом переговоров, невзирая на существующие разногласия.

Ранее стало известно о том, что сирийские спецслужбы раскрыли роль США и Украины в захвате Алеппо террористами.