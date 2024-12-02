Глава МИД Венгрии прибыл в Москву для обсуждения конфликта на Украине
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Дипломатический визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто стал очередной попыткой найти мирное решение конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
В условиях нарастающей напряжённости внимание приковано к каждому дипломатическому шагу.
Сийярто подчеркнул критическую ситуацию, отметив беспрецедентно высокий риск эскалации конфликта. По его мнению, единственный путь — это переговоры. Министр недвусмысленно раскритиковал тех, кто препятствует дипломатическому диалогу, заявив, что закрытие переговорных каналов противоречит самой идее мирного урегулирования.
Встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым стала ключевым моментом визита. Сийярто откровенно заявил о намерении венгерской стороны способствовать деэскалации и поиску компромиссного решения. Его позиция ясна: мир можно и нужно восстановить только за столом переговоров, невзирая на существующие разногласия.
Ранее стало известно о том, что сирийские спецслужбы раскрыли роль США и Украины в захвате Алеппо террористами.