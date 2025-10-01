Глава крупного района Новосибирска погиб на охоте

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб во время охоты при загадочных обстоятельствах. Первоначально причиной смерти считали инсульт, но затем у него обнаружили пулевое ранение. Об этом сообщил ТАСС.

Трагедия произошла 1 октября в лесном массиве Доволенского района. Тело Александра Гриба, влиятельного районного главы Новосибирска, обнаружили после охоты. Первоначально у правоохранителей не возникало подозрений, так как все указывало на естественную смерть — возможный инсульт. Однако при более тщательном осмотре было найдено малозаметное входное отверстие от пули.

Чиновник скончался от огнестрельного ранения, что мгновенно переквалифицировало случай в уголовное дело. На место происшествия выехали криминалисты и следователи. Прокуратура Новосибирской области взяла проверку под особый контроль. Александр Гриб руководил Ленинским районом более десяти лет и должен был вскоре отметить свой 60-летний юбилей. Обстоятельства рокового выстрела сейчас устанавливаются.

