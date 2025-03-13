Глава Минфина США предупредил о разрушительных последствиях шатдауна

Глава американского Минфина Скотт Бессент рассказал о последствиях потенциального шатдауна в США. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что Бессент заявил, что его тревожит не обостряющаяся торговая война, а именно возможный шатдаун, который станет приостановкой работы правительства.

Напомним, демократы в Конгрессе США не хотят поддерживать законопроект республиканцев о продолжении финансирования федерального правительства до конца финансового года. Ранее этот законопроект утвердил Дональд Трамп. Если документ не будет принят до полуночи 14 марта по местному времени, то наступит шатдаун. Фактически, это означает приостановку работы правительственных ведомств и программ, выплаты зарплат.

По мнению Бессента, угрозу экономике США представляет не Трамп и его решения (которые могли привести к торговой войне), а потенциальный шатдаун. Политик отмечает, что необходимо отстаивать американскую рабочую силу, и многие сделки, заключенные ранее, не были справедливыми по отношению к США.

Ранее сам Дональд Трамп заявил о том, что считает возможным шатдаун в США.