Шольц рассказал, куда потратят доходы от российских замороженных активов

На совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши в ходе встречи, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах использования доходов от замороженных в Европе российских активов.

По словам Шольца, средства будут направлены на закупку вооружений для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно заявлению канцлера Шольца, в понедельник, 18 марта, министры обороны НАТО и союзных стран проведут встречу в Рамштайне, где будут обсуждены конкретные детали данного решения.

Напомним, что в результате действий недружественных стран в отношении России, российские активы были заморожены. В свете текущей ситуации, лидерами европейских стран было решено использовать доходы от этих активов для оказания помощи Украине и поддержки ее оборонной способности.

Ранее мы сообщали о том, что Норвегия отправила украинским пограничникам ряд средств, которые нужны для защиты от ядерных угроз и радиации.