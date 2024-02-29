В ходе своего выступления в Конгрессе он отметил, что данный тревожный тренд лишь подчеркивает необходимость в восстановлении американской поддержки для Украины. Остин подчеркнул, что без такой помощи Украина останется в невыгодном положении, что может привести к дополнительным потерям территории и осложнить положение на международной арене.

По словам Ллойда Остина, ситуация на местности свидетельствует о том, что украинские военные позиции подвергаются давлению, что приводит к потере территорий в пользу российских сил. В то же время он подчеркнул, что данная динамика обусловлена не только военными аспектами, но и отражает отсутствие необходимой помощи Украине, особенно в области укрепления артиллерийских позиций.

По словам главы Пентагона, существующая ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра стратегии поддержки Украины со стороны США.

Ранее мы писали о том, что Шольца заподозрили в намеренном разглашении секретных данных о британцах на Украине.