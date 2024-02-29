Глава Пентагона заявил об обеспокоенности положением дел ВСУ
Фото: [Photo by form PxHere]
Шеф Пентагона Ллойд Остин выразил серьезное беспокойство по поводу ежедневного продвижения российских вооруженных сил на территории Украины.
В ходе своего выступления в Конгрессе он отметил, что данный тревожный тренд лишь подчеркивает необходимость в восстановлении американской поддержки для Украины. Остин подчеркнул, что без такой помощи Украина останется в невыгодном положении, что может привести к дополнительным потерям территории и осложнить положение на международной арене.
По словам Ллойда Остина, ситуация на местности свидетельствует о том, что украинские военные позиции подвергаются давлению, что приводит к потере территорий в пользу российских сил. В то же время он подчеркнул, что данная динамика обусловлена не только военными аспектами, но и отражает отсутствие необходимой помощи Украине, особенно в области укрепления артиллерийских позиций.
По словам главы Пентагона, существующая ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра стратегии поддержки Украины со стороны США.
Ранее мы писали о том, что Шольца заподозрили в намеренном разглашении секретных данных о британцах на Украине.