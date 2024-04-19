Глава Ставропольского края сообщил о гибели третьего члена экипажа упавшего самолета

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что третий член упавшего в регионе самолета погиб. Об этом он написал в мессенджере.

Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб», — написал глава региона.

Он добавил, что продолжаются поиски четвертого человека, находившегося на борту воздушного судна.

Утром 19 апреля в соцсетях появилось видео падения самолета в Ставропольском крае. Как сообщали власти, оба пилота катапультировались.

Позже Министерство обороны РФ сообщило, что упавшим воздушным судном оказался самолет Ту-22М3. В ведомстве отметили, что трех членов экипажа эвакуировали. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

10 апреля у побережья Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-24. По информации оборонного ведомства, вертолет выполнял плановый полет, а причиной крушения стал отказ техники.

Накануне, 9 апреля, из-за технической неисправности экстренную посадку совершил военный вертолет Ми-8. Инцидент произошел в Хабаровском крае.

Ранее мы сообщали, что в небе над Черным морем система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинские ракеты.